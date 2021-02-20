Палата общин Канады обвинила Китай в геноциде уйгуров

Ситуация с уйгурским населением в Китае является геноцидом, заявила нижняя палата парламента Канады.

Голосование в палате общин по данному вопросу инициировала оппозиционная Консервативная партия. За признание действий Пекина геноцидом проголосовали 266 депутатов, голосов против не было, передает ТАСС.

Ранее власти Канады неоднократно заявляли о том, что, по их мнению, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая нарушаются права уйгуров. 19 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который также является лидером правящей Либеральной партии и депутатом парламента, заявил, что в ходе виртуального саммита стран Группы семи было принято решение о координации действий по реагированию на ситуацию с положением уйгурского населения в Китае.