Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:38

Некая антиконституционная госслужба в нагорной части Карабаха под названием Чрезвычайная служба Карабаха выступила с жалобой на Азербайджан. Сразу же подчеркнем – антиконституционные основы атавистического режима на сепаратистском клочке карабахской земли признал в своей программной речи и глава политического карабахского клана Роберт Кочарян, призвав своих сторонников в кратчайшие сроки избавиться от внеконституционного рудимента Арутюняна. Соответственно, Госслужба по ЧС Карабаха, как ее величают в армянских СМИ симоньяновской направленности, даже в представлении армянского общественного сознания нелегитимна и остается подставным институтом ереванской власти. Это что касается формальной стороны вопроса, проще говоря, де-юре. А теперь перейдем к фактической стороне заявления госслужбы, занятой после разгромного поражения армянских войск одной чрезвычайной ситуацией – поисками без вести пропавших и останков погибших армянских военнослужащих. Так называемая госслужба сетует на то, что с 15 февраля азербайджанская сторона без каких-либо комментариев запретила армянским поисковикам проводить спасательные работы на территориях Азербайджана. Госслужба обеспокоена, что это первый случай после прекращения огня, когда поисковые работы приостановили на столь длительный срок.

Что же происходит в реальности? Неужели азербайджанское правительство, предоставившее право оккупационной стороне, исходя из самых искренних гуманистических побуждений, на проведение поисковых работ на контролируемых азербайджанскими войсками территориях, внезапно отказалось от своего изначального решения? Ведь сразу же после окончания войны Азербайджан сам непосредственно вовлекся в спасательные работы, и благодаря содействию Баку за считанные недели на полях брани обнаружили и установили останки 1 485 бойцов из армянской оккупационной армии. Почему же работы внезапно остановились? Какие мотивы побудили Баку пересмотреть свое первоначальное решение? Как стало известно haqqin.az из кругов, близких к правительству Азербайджана, в первую очередь спасательно-поисковые работы были приостановлены из-за плохих погодных условий. Резкое похолодание и снежная метель в значительной степени осложнили поисковые работы. Действительно, если бы азербайджанская сторона намеренно препятствовала поисковым и спасательным работам, то не стала бы прилагать усилия с первого дня, в результате которых нашли и вернули останки тысяч армянских солдат. Однако кроме ухудшения погодных условий еще одной существенной сложностью в проведении поисковых работ стали безграничные минные поля на территориях, которые азербайджанская армия вернула под свой контроль. Перед отступлением из населенных пунктов, в которых шли ожесточенные бои, армянские войсковые части заминировали большую часть территорий. Армянские войска оставили после себя бескрайние минные поля и в деоккупированных районах, возвращенных Азербайджану согласно акту о капитуляции от 10 ноября 2020 года. Заминированы все населенные пункты, подступы к районам, жилым помещениям, что в значительной степени подвергает риску жизнь тысяч азербайджанских военнослужащих, участвующих и в спасательных работах. Армянское оборонное ведомство без всяких на то объективных и веских причин отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных участков и населенных пунктов. А это подвергает жизнь азербайджанских военнослужащих ежедневной опасности. Вместо поисков останков армянских солдат приходится собирать тела и останки азербайджанских военнослужащих, которые подрываются на этих заминированных участках. А все обращения Азербайджана к армянской стороне наталкиваются на безрассудное противодействие и мнимое сопротивление.