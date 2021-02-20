В США задержали жену главного наркобарона современности

Супругу мексиканского наркобарона Хоакина El Chapo (Коротышки) Гусмана Лоэры - Эмму Коронель Аиспуро задержали в американском штате Виргиния из-за подозрения в участии в международном обороте наркотиков. Об этом сообщил минюст США.

«Жена Хоакина El Chapo Гусмана Лоэры, лидера занимающейся торговлей наркотиками мексиканской организации, известной как картель «Синалоа», была задержана сегодня в Виргинии по обвинениям, связанным с ее предполагаемым участием в международном обороте наркотиков», - цитирует РИА Новости релиз американского ведомства, где также указывается, что Аиспуро подозревается в помощи супругу в побеге из тюрьмы несколько лет назад.

Отмечается, что 31-летняя Аиспуро была задержана в международном аэропорту Вашингтон Даллес в Виргинии. Ожидается, что уже завтра она предстанет перед судом по видеосвязи.

Хоакин Гусман Лоэра — мексиканский наркобарон, глава наркокартеля «Синалоа» и участник клана Ангар. Американский суд приговорил наркобарона к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения. Эль Чапо был осужден по делу о незаконном обороте наркотиков, его также обязали выплатить 12 миллиардов долларов.

Аиспуро родилась в Сан-Франциско, но выросла в Мексике вместе с отцом, который был заместителем Эль Чапо. Девушке было 18 лет, когда она познакомилась с 50-летним наркобароном. У пары есть две дочери-близняшки, которых Аиспуро родила в Калифорнии.