Министр подчеркнул, что рост инфицирования каждую неделю все выше, что 3900 случаев новых заражений в минувшее воскресенье в сравнении с предыдущими выходными, когда было выявлено 2500 инфицированных, говорит о том, что масштаб прироста заболеваний все еще очень высок. А его заместитель Вальдемар Краска отметил, что наблюдается увеличение числа попадающих в больницы с диагнозом Covid-19 и, более того, многим из них требуется интенсивная терапия.

В Польше, как и некоторых других странах Евросоюза, наблюдается небольшой спад распространения Covid-19 и летальных исходов от него, в то же время продолжается активная вакцинация населения. Графики, ежедневно публикуемые минздравом страны, внушали определенный оптимизм, однако на днях министр здравоохранения Адам Неджельски в программе телеканала TVN24 развеял благоприятные ожидания поляков, предупредив, что расслабляться рано.

«До марта-апреля уровень заражений будет расти, - утверждает Неджельски. - Методом противостояния по-прежнему остается соблюдение правил санитарного режима. Именно это является решающим, чтобы нынешняя волна заболевания спала быстрее. Насколько ответственны будем мы, настолько ниже будет уровень инфицирования».

Как и во многих странах, считает министр здравоохранения, поляки измучены ограничениями и сейчас все меньше обращают на них внимание. Однако шеф ведомства здравоохранения не стал заявлять, что будут вводиться новые меры по ужесточению карантина.

«Выявляемые мутации, конечно, имеют огромное значение, так как они более заразны. В Польше новые варианты коронавируса составляют уже 10 процентов от всех диагностированных случаев. Все мы понимаем, что надо потихоньку выходить из ситуации и при этом хорошо осознавать все риски, связанные со смягчением режима», - сказал он.

Тем не менее министр считает, что такие смелые решения, как ослабление ограничений, все же надо принимать. При этом он обратил внимание на регион северо-востока Польши, где уровень заболеваний остается высоким, и потому там послабления пока нереальны.

Однако о возврате назад, к более жестким формам ограничений типа локдауна, Неджельски не упоминал. Напротив, он подчеркнул, что в Польше сейчас «хорошая система охраны здоровья, лучше подготовленная». Также он отметил, что вакцинация идет в целом по стране достаточно успешно, и, по его мнению, именно это способствует сглаживанию последствий пандемии.

Призывая к более смелым решениям, министр обратил внимание на то, что в отличие от других стран Европы, где продолжаются локдауны, в Польше власти рискнули открыть отели, торговые центры, лыжные трассы. Это повысило мобильность населения, которое устало от повсеместных запретов. И он уверен, что именно такие шаги надо предпринимать.

Польский министр раскрыл стратегию, которая существует в некоторых странах-членах Евросоюза — так называемую The hammer and dance («молотка и танца» - ред.), которая основана «именно на такой борьбе с пандемией, когда при малейшем улучшении ситуации смягчаются условия карантина, но в случае необходимости – сразу предпринимаются шаги для возврата к более жестким мерам. То есть все время такое вот балансирование».

Вместе с тем Адам Неджельски согласен с тем, что закрытие школ и перевод детей на удаленное обучение, которое, кстати, все еще практикуется во многих странах Евросоюза, это тяжелое испытание для детской психики. Потому к этой мере, пусть даже в самых «коронавирусных» воеводствах, власти должны подходить взвешенно, с учетом всех рисков.

Между тем в стране вводятся новые правила для въезда в страну, когда возвращающемуся гражданину Польши необходимо будет какое-то время находится в изоляции, и только негативный тест на коронавирус станет пропуском для выхода из карантина. Это новое правило, по мнению министра, войдет в действие к концу недели. Даже те, кто возвращаются в страну на своем автомобиле, должны будут иметь подтверждение негативного результата теста.