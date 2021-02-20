Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила 66 долларов за баррель, передает РИА Новости.

В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской бирже ICE достигала 66,02 доллара за баррель. По данным на настоящее время по Баку она торгуется на уровне 65,25 доллара за баррель.

Нефть марки WTI стоит 62,52 доллара за баррель.

В феврале цены на углеводороды поднимались непрерывно вплоть до десятого числа. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру 12-го снова вышли в плюс.

Топливо дорожает после договоренности ОПЕК+ снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей в сутки. Также рынок рассчитывает на рост спроса из-за надежд на восстановление экономики и вакцинацию.