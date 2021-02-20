Спецоперация МВД: изъято 22 килограмма наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов в ходе трех спецопераций задержали наркоторговцев с более чем двадцатью килограммами наркотиков, сообщает haqqın.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Первая операция завершилась задержанием жителя Абшеронского района Физули Султанова, у которого при себе обнаружили более полукилограмма героина. Однако домашние "запасы" задержанного в десятки раз превышали количество отравы, имевшейся при нем. Так, по месту проживания у Султанова правоохранители нашли еще 11 килограммов наркотиков и психотропных препаратов, а также 1900 таблеток психотропов.

Мужчина в показаниях признался, что приобрел запрещенные вещества с целью перепродажи у неизвестного иностранца.

Очередная успешная операция завершилась задержанием жителя столицы с запасами марихуаны в 7,5 килограммов. В этом случае правоохранители задержали жителя Хатаинского района столицы Вусала Рустамова. Оказалось, что мужчина сам выращивает сырье для наркотиков на земельном участке в Агдамском районе республики.

Полиция Сальянского района также отметилась успешными действиями в борьбе с распространением наркотиков. Местные полицейские в ходе спецоперации задержали некоего Анара Ягубова, который перевозил более 3,5 килограммов различных запрещенных веществ. Задержанный сообщил полиции, что получил наркотики от неизвестного иностранца для дальнейшей продажи.