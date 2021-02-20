Азербайджанки вступили в правящую партию Турции

Две азербайджанки, проживающие в Анталии и имеющие турецкое гражданство, вступили в правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР), передает haqqın.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Ибрагим Этхем Таш, глава местного отделения ПСР, вручил им значок ПСР на церемонии, проходившей в штаб-квартире партии в Анталии. Наряду с азербайджанками к АКП присоединились Гульмира Осман из России, Нателла Кондакова из Польши и Эвелия Кадыркан из Крыма.

65-летний Шафаг Кутлуэль сказала, что приехала в Анталию 20 лет назад и ей здесь очень понравилось.

«В Турции все очень красиво. Я очень люблю Реджепа Тайипа Эрдогана. Он прекрасный лидер. Мне очень приятно было видеть, как Азербайджан получает большую поддержку в Турции, особенно в карабахском вопросе. Мы одна нация, два государства. Мне очень приятно быть членом партии, я надеюсь, что мы сделаем вместе великие дела», - сказала член ПСР.

Другая наша соотечественница 41-летняя Эльвира Самедова, рассказала, что работает в Турции 21 год.

«Я с самого начала поддерживал ПСР. Наш уважаемый глава государства - великий лидер. Мы ему доверяем. Вот поэтому я и стала членом партии. Мы одна нация, два государства. Турция очень поддерживает Азербайджан, и история это доказала. Я очень счастлива», - сказала Эльвира.