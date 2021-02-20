Kontakt Home полностью обновил формат 5-и магазинов – скидки до 50% в честь открытия фото
Одна из ведущих розничных сетей страны, Kontakt Home, представила магазины «20 января», «Гянджлик», «28 мая Смарт», «Нефтчиляр Смарт» и «Сумгаит Смарт» в полностью обновленном формате.
Радующая сеть по случаю обновления магазинов, с 23 февраля по 4 марта, объявляет скидки до 50% на покупку всех видов товаров наличными, а также рассрочку без предоплаты и процентов до 24 месяцев.
ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОМ МЕСТЕ:
Во всех магазинах «Kontakt Home» вы можете найти широкий ассортимент необходимой продукции для работы, учебы, дома, развлечений и отдыха.
В магазинах в стиле лофт продуманы все условия для удобного шопинга и развлечений посетителей. Различные бренд зоны, в частности Playstation Zone созданы по этому поводу. Также для покупателей в залах ожидания установлены специальные диваны с USB-порталами, где они могут заряжать свои телефоны.
В магазинах «Сумгаит», «Нефтчиляр» и «28 мая» с концептом “Kontakt Smart” представлен широкий ассортимент цифровой техники,
а в магазинах «20 января» и «Гянджлик» с концептом “Kontakt Home” – наряду с цифровой техникой можно найти также мелкую, крупную бытовую технику, мебель и текстильную продукцию.
Для удобства покупателей магазины расположены в доступных зонах:
- Магазин "20 января" – Московский проспект, 52 (около станции метро “20 Января”);
- Магазин "Гянджлик" - Ул., Фатали Хан Хойского, 86 (напротив больницы №5);
- Магазин "28 мая Смарт" – улица Физули, 47-55 (около станции метро «28 мая»);
- Магазин "Нефтчиляр Смарт" – Проспект Кара Караева, 62;
- Магазин "Сумгаит Смарт" – город Сумгаит, ул. Сульх (торговый ряд);
СКИДКИ ДО 50% И ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
Только покупателей указанных магазинов с сегодняшнего дня ждут:
- Скидки до 50% на покупку всех видов товаров наличными;
- Выгодные условия рассрочки смартфонов на 12 месяцев, телевизоров и всей бытовой техники - на 18 месяцев, всей мебели - на 24 месяца,
без предоплаты и процентов. Приходите до 4-го марта в магазины «20 января», «Гянджлик», «28 мая Смарт», «Нефтчиляр Смарт» и «Сумгаит Смарт», чтобы не упустить данную возможность.
В честь открытия, при наличной покупке:
- Смарт Телевизор LG с экраном в 81 cм будет стоить всего 499 манатов вместо 600;
- Смарт Телевизор Hoffmann с экраном в 109 см - 599 манатов вместо 800;
- Паровой Утюг Hoffmann - всего 19 манатов вместо 60.
Также владельцы такситных карт смогут разделить скидочную цену на 18 месяцев.
Для покупателей в рассрочку:
- Смартфон SamsunggalaxyA10s в месяц всего за 23 манатов 33 гяпиков;
- Смартфон Xiaomi Redmi 9T в месяц всего за 39 манатов 20 гяпиков;
- Ноутбук Lenovo в месяц за 65 манатов 90 гяпиков.
Отметим, что на всю продукцию Kontakt Home предоставляется официальная гарантия от производителя до трех лет.
Напомним, что Kontakt Home является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann в Азербайджане и официальным дистрибьютором более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.
Здесь вы можете найти ближайший магазин Kontakt Home. Чтобы быть в курсе всех кампаний, конкурсов и скидок, подписывайтесь на Kontakt Home в Instagram. Также вы можете позвонить в Call-центр *6060 и получить ответ на любой интересующий вас вопрос.