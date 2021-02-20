Радующая сеть по случаю обновления магазинов, с 23 февраля по 4 марта, объявляет скидки до 50% на покупку всех видов товаров наличными, а также рассрочку без предоплаты и процентов до 24 месяцев.

ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОМ МЕСТЕ:

Во всех магазинах «Kontakt Home» вы можете найти широкий ассортимент необходимой продукции для работы, учебы, дома, развлечений и отдыха.

В магазинах в стиле лофт продуманы все условия для удобного шопинга и развлечений посетителей. Различные бренд зоны, в частности Playstation Zone созданы по этому поводу. Также для покупателей в залах ожидания установлены специальные диваны с USB-порталами, где они могут заряжать свои телефоны.