Турецкое издание назвало репчатый лук полезным суперпродуктом

Хотя репчатый лук заставляет нас обливаться слезами, когда мы его режем, ситуация мгновенно меняется, как только он попадает в наш организм. Богатый витаминами и питательными веществами, укрепляющими наше здоровье, репчатый лук — это суперпродукт, который при ежедневном употреблении творит чудеса. Вот семь удивительных свойств этого овоща, передает Milliyet.

1. Повышает плотность костей

Как бы странно это ни звучало, ряд исследований показывает, что употребление репчатого лука может положительно сказываться на плотности костей. Утверждается, что ежедневное употребление лука на протяжении месяца повышает плотность костей на 5%.

2. Снижает холестерин и поддерживает здоровье сердца

Репчатый лук, обладающий противовоспалительными свойствами, снижает уровень плохого холестерина. А низкий холестерин снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечивает здоровье сердца.

3. Улучшает пищеварение

Лук, богатый клетчаткой, ускоряет пищеварение, которое замедляется в силу разных причин. Вдобавок к этому данный продукт способствует образованию «полезных бактерий» в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения.

4. Предотвращает повреждение клеток

Лук содержит 25 разных антиоксидантов, полезных для организма. Антиоксиданты не только защищают нас от некоторых болезней, но и предотвращают повреждение клеток.

5. Полезен для здоровья полости рта и глаз

Убивая вредные бактерии во рту, репчатый лук естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости. Его антимикробные свойства способствуют укреплению зубов. Лук также содержит кверцетин — вещество, которое борется с катарактой и очень полезно для глаз.

6. Обеспечивает хороший ночной сон

Исследование, проведенное Колорадским университетом, показывает, что употребление репчатого лука может улучшить качество сна. В луке содержатся волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и в то же время снимают стресс.

7. Борется с возрастными изменениями, восстанавливает кожу

Богатый витаминами A, C и E, репчатый лук поможет вам стать обладателем желанной сияющей, идеальной кожи.

Некоторые растения имеют способность быстро излечивать повреждения кожного покрова, и репчатый лук — одно из них. Отмечается, что, если приложить лук внутренним срезом к угрю, ране или шраму, это может способствовать заживлению.