Kapital Bank стал победителем сразу в семи номинациях

Kapital Bank был признан лучшим банком 2019 года в категориях «Корпоративная социальная ответственность» и «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», а по итогам 2020 года банк стал победителем в номинациях «Корпоративная социальная ответственность», «Самый активный банк, поддерживающий проекты финансовой грамотности», «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», «Член АБА, отличающийся мерами по поощрению безналичных платежей» и «Электронный Банкинг».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.