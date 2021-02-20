Также в рамках визита Э. Амруллаев встретился с министром национального образования Турции Зией Сельджуком. В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы сотрудничества в области общего и профессионального образования.

Накануне находящийся в Турции с визитом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре. Далее делегация Минобразования посетила школу Гейдара Алиева в турецкой столице и ознакомилась с созданными там условиями.

Была подчеркнута важность подписанного между сторонами «Протокола о сотрудничестве в сфере профессионального образования между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики». По итогам встречи оба министра сделали заявления для прессы.

Азербайджанская делегация также посетила Университет Анкары. Во время встречи с ректором вуза профессором Неждетом Унуваром Эмин Амруллаев поблагодарил его за организацию дистанционного обучения по ряду специальностей для студентов Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского технического университета и Азербайджанского технологического университета во время пандемии.

Делегация также посетила мероприятие в университете, посвященное очередной годовщине Ходжалинского геноцида. На мероприятии выступили министр образования Эмин Амруллаев, ректор Университета Анкары Неждет Унувар, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим. Также выступил профессор Университета Анкары доктор юридических наук Джавид Абдуллазаде с докладом на тему «Академический взгляд на Ходжалы».

Далее делегация Минобразования Азербайджана посетила Центр измерения и оценки Министерства национального образования, где ознакомилась с турецким опытом организации образования во время пандемии.