Азербайджанец впервые в истории ведет заседание комитета в парламенте Грузии фото
Депутат грузинского парламента Савалан Мирзоев стал первым азербайджанцем, получившим право вести заседание комитета в высшем законодательном органе Грузии.
Мирзоев является заместителем председателя Комитета по правам человека и гражданской интеграции. Впервые в грузинской парламентской практике наш соотечественник занимает столь высокий пост.
Напомним, на последних парламентских выборах в Грузии обладателями депутатских мандатов стали трое азербайджанцев. Наряду с Саваланом Мирзоевым, это Заур Даргаллы и Абдулла Исмаилов.