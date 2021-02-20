Депутат грузинского парламента Савалан Мирзоев стал первым азербайджанцем, получившим право вести заседание комитета в высшем законодательном органе Грузии.

Мирзоев является заместителем председателя Комитета по правам человека и гражданской интеграции. Впервые в грузинской парламентской практике наш соотечественник занимает столь высокий пост.

Напомним, на последних парламентских выборах в Грузии обладателями депутатских мандатов стали трое азербайджанцев. Наряду с Саваланом Мирзоевым, это Заур Даргаллы и Абдулла Исмаилов.