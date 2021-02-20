В Тбилиси начались задержания возле офиса оппозиционной партии

В Тбилиси возле офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) задержали 21 ее сторонника. Об этом сообщили в МВД Грузии, передает Интерфакс.

В МВД уточнили, что задержания начались из-за неподчинения требованиям полиции.

Ранее 23 февраля стало известно, что в Тбилиси задержан глава ЕНД Ника Мелия. По данным местных СМИ, во время операции по задержанию спецназ применил слезоточивый газ. Вместе с политиком за сопротивление полиции задержали более десяти человек, в том числе оппозиционера Ираклия Надирадзе.