Минздрав: более 200 тысяч человек уже прошли вакцинацию

В соответствии со «Стратегией вакцинации на 2021-2022 годы против COVID-19 в Азербайджанской Республике» процесс вакцинации граждан в стране проходит поэтапно. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно стратегии, на нынешнем этапе проводится вакцинация людей в возрасте от 50 лет и старше. По состоянию на 23 февраля более 200 тысяч человек уже вакцинированы от COVID-19. Министерство здравоохранения призывает граждан принять активное участие в процессе вакцинации от COVID-19, особенно диабетиков старше 50.

Следует отметить, что люди в возрасте 50 лет и старше должны посетить сайт https://randevu.its.gov.az/ и встать в очередь на вакцинацию от коронавируса с помощью электронной услуги «Получение вакцины против COVID-19». Тем, у кого возникают трудности с регистрацией через электронную службу, следует позвонить в местную поликлинику и сообщить регистратору свои данные. В этом случае регистратор предоставляет данному лицу онлайн-очередь посредством электронной услуги.

Минздрав напоминает: чтобы победить распространившееся по миру заболевание COVID-19, необходимо в кратчайшее время получить коллективный иммунитет. Следовательно, увеличение количества привитых приведет к исчезновению пандемии COVID-19 в Азербайджане.