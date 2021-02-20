Роль «цифрового поколения» в восстановлении Карабаха

Для решения данной задачи необходимо задуматься о том, что же нужно региону. На мой субъективный взгляд, региону нужно в первую очередь население, которое поможет его восстановлению. Многие скажут, что для возвращения населения на эти земли необходимо построить жилье, создать коммунальную и дорожную инфраструктуру, рабочие места. Уже сейчас звучат предложения о превращении региона в крупный аграрный и туристический центр. Но дома и прочая вышеперечисленная инфраструктура, по моему мнению, является вторичным фактором. Региону нужна молодежь, которая будет его восстанавливать, будет жить и работать в Карабах е, трудиться во его благо.

Все более расширяющееся влияние мобильной связи и интернета, увеличение среди абонентов доли смартфонов, появление таких технологий, как "Интернет вещей" (IoT), "Большие данные" (Big Data), 3D печати, Искусственный интеллект (AI), Блокчейн, квантовые технологии, киберфизическиe системы и т.п., создали на сегодняшний день материальную базу для революционного преобразования всего экономического уклада и социума.

На протяжении многих лет осваивание и развитие регионов так или иначе было связано или с его индустриализацией, или с развитием аграрного сектора. Прошлое столетие добавило в список направлений развития областей еще и сферу услуг, в частности туризм. Эти три направления долгое время рассматривались как идеальные способы развития того или иного региона.

Современная молодежь уже полностью преобразовала свой уклад мыслей под влиянием цифровых трендов. Сегодня они проявляют интерес к работе в новых сферах, формируемых именно под влиянием новых технологий, и задумываются о самореализации в секторах с широкими цифровыми возможностями. Интернет и широкий спектр возможностей цифровой связи, доступных через Интернет, являются одними из основных потребностей сегодняшней «цифровой молодежи», которая привыкла «жить» в Сети. С этой точки зрения именно цифровая инфраструктура важна для нового поколения «цифровой молодежи», и там, где есть такая базовая инфраструктура, молодые люди будут жить и заниматься творческой деятельностью.

Это означает, что, в первую очередь необходимо задуматься о цифровом развитии региона, о применении в Карабахе передовых цифровых технологий, наличии широкополосного интернета, чтобы в дальнейшем развивать все остальные сферы экономики уже с применением новейших технологий и цифровизированной экономики. При этом, говоря об интернете, необходимо понимать, что речь идет не о доступе к сети интернет, а об интернете как индустрии, объединяющей в себе несколько рынков и направлений развития.

Если проводить аналогию, то с эпохи древнего мира населенные пункты строились вокруг источников воды, которая была необходима для жизни. В древности все войны велись за обладание источниками войны. Сегодня нашей "водой", так необходимой для жизни, являются интернет и передовые технологии. Именно эти высокие технологии сыграют важную роль в развитии Карабаха. Современные реалии и потребности таковы, что регион просто необходимо подготовить с точки зрения цифровой индустрии, чтобы в будущем строить там аграрную или туристическую зону с применением реалий сегодняшнего дня. Все эти сферы не могут развиваться без молодежи, а молодежь не будет принимать в этом участия без наличия в регионе современных технологий. Кроме того, отсутствие в регионе молодого населения может сделать его уязвимым и с точки зрения самообороны.

К слову, правительство также понимает важность использования новых трендов и цифровых технологий в будущем развитии региона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что освобожденные от армянской оккупации земли должны быть восстановлены с использованием концепции «умный город» и «умное село». Это глава государства заявил, принимая новоназначенного министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева в формате видеоконференции. Глава государства отметил, что это работа должна быть спланирована уже сейчас, чтобы при осуществлении градостроительства, реализации проектов там непременно применялись самые передовые в мире технологии. «Вслед за этим, а может и параллельно, аналогичные проекты должны быть реализованы и в других наших городах и селах, потому что если сегодня мы не сделаем этого, то завтра будем отставать. Мы не можем отставать», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев обозначил и дальнейшие перспективы использования передовых технологий в сфере возобновляемых источников энергии и АПК. По его словам, освобожденные земли должны быть районами высокотехнологичного развития. Для всего этого в первую очередь нужно подготовить необходимую почву, то есть первичную цифровую инфраструктуру, создать базу, которая позволит развивать освобожденные земли именно в направлении высоких технологий. Удачное географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы президентом Ильхамом Алиевым государственные программы, указы и распоряжения создают для этого все возможности.

Напомним, страна уже делает шаги в данном направлении – одним из важнейших шагов в направлении цифровизации и построения в стране устойчивой цифровой инфраструктуры, а также формирования в регионе новой цифровой экосистемы является программа Azerbaijan Digital Hub, реализуемая компанией AzerTelecom и подключающая нашу страну к глобальной сети интернет. Программа состоит из трех основных блоков - создание глобальной фибероптической инфраструктуры между Азией и Европой посредством Азербайджана в рамках проекта Digital Silk Way; создание глобального Дата Центра для мировых провайдеров, таких как Google, Amazon, Alibaba, Tencent, Apple, Netflix, Facebook, Microsoft, Baidu и другие; формирование цифровой экосистемы в Азербайджане и в регионе в целом.

Стоит отметить, что еще в середине 90-х годов прошлого века общенациональным лидером Гейдаром Алиевым был инициирован проект по созданию телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан. Сегодня данная инициатива общенационального лидера реализуется в виде проекта Цифровой Шелковый Путь (Digital Silk Way) и открывает новые горизонты для развития Азербайджана в области цифровизации. Глобальный проект Цифровой Шелковый Путь, который реализуется на месте исторического Шелкового Пути, создает возможности для развития не только Азербайджана, но и стран Европы и Азии, через территории которых пройдет новый телекоммуникационный коридор, объединяющий континенты.

В настоящее время в рамках проекта Цифровой Шелковый Путь (Digital Silk Way) начат проект прокладки по дну Каспия фибероптических кабельных линий по маршрутам Азербайджан – Казахстан и Азербайджан – Туркменистан. Параллельно идет проект по прокладке оптоволоконных кабельных линий внутри страны. Проект прокладки магистральных линий проводится вдоль защитной полосы железной дороги в рамках модернизации инфраструктуры. В рамках этого процесса AzerTelecom активно сотрудничает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Реализация проекта также придаст импульс формированию стабильной широкополосной оптоволоконной кабельной связи с соседними странами – Россией, Грузией, Турцией и Ираном.

В целом реализация программы позволит Азербайджану стать региональным центром цифровых услуг не только для Южного Кавказа, но и в более широком смысле для Ближнего Востока, Центральной Азии и Южной Азии. В качестве новой точки обмена интернет-трафиком, наряду с более развитыми центрами, такими как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай, Баку сможет улучшить доступ к различным цифровым услугам для 1,8 миллиарда человек. И сегодня данная программа является оптимальным шаблоном для восстановления освобожденных земель.

Остается только работать в данном направлении, осуществляя развитие региона планомерно и последовательно. И стоит понимать, что данное направление развития не один из возможных вариантов, а единственно правильный. Но если мы не будем применять высокие технологии в развитии региона в условиях интенсивной цифровизации, если не привлечем к этому развитию «цифровую» молодежь, то можем столкнуться с задержками в развитии Карабаха и сохраняющейся зависимостью региона от субсидий.

Фуад Аллахвердиев, председатель совета директоров ООО AzerTelecom,

руководитель программы Azerbaijan Digital Hub