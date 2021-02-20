Оппозиция не смогла помешать Пашиняну

Многочисленные силы полиции оцепили весь периметр комплекса правительственных зданий в центре Еревана и прилегающие улицы, чтобы обеспечить переход премьера Никола Пашиняна из одного здания в другое.

Интерфакс сообщает, что представители оппозиции Армении с утра во вторник собрались у правительственного здания, чтобы помешать передвижению Пашиняна. Премьеру Армении в сопровождении многочисленной охраны, тем не менее, удалось перейти из здания в здание.

Полиция также задерживает наиболее активных демонстрантов. В пресс-службе полиции Армении Интерфаксу сообщили, что задержаны 25 человек.

Вечером во вторник оппозиция проведет шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.