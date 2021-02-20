Гарибашвили прокомментировал арест грузинского оппозиционера

Арест депутата и главы основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии показал, что Грузия является правовым государством, сказал журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня мы стали свидетелями того, что являемся правовым и сильным государством. У нас сильная полиция, очень эффективный министр внутренних дел. От имени нашего правительства хочу публично поблагодарить главу МВД Вахтанга Гомелаури и всю полицию за то, что они защитили достоинство и стабильность нашего государства", - приводит ТАСС слова грузинского премьера.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла по решению Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и призвала сторонников выйти на митинг.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.