Разыскиваемую Интерполом гражданку Франции задержали в Турции

Полиция в Анкаре задержала гражданку Франции, разыскиваемую по линии Интерпола по обвинению в членстве в террористической организации ИГИЛ. Как сообщили агентству «Анадолу» источники в силах безопасности, женщину задержали в результате спецоперации сотрудников отдела по борьбе с терроризмом полиции Анкары.

Задержанная - гражданка Франции Сара Талиб, уехала из страны, чтобы примкнуть к террористам ИГИЛ, позже была объявлена в розыск по красному циркуляру.

Задержанная пыталась связаться с посольством Франции, чтобы вернуться на родину. Турецкие силы безопасности задержали женщину в 200 метрах от дипмиссии. Женщину увезли в Управление по борьбе с терроризмом, после дачи показаний она будет депортирована.