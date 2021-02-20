Крупнейший обвал Tesla: Маск потерял $13 миллиардов

Состояние гендиректора Tesla Илона Маска снизилось на $13 млрд за день, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time. Капитал Маска снизился до $169,1 млрд, потеряв за сутки 7,17%.

Состояние Маска снизилось из-за падения акций Tesla: за понедельник они потеряли 8,55%, их цена опустилась до $714,5. Это крупнейший обвал для компании за пять месяцев: 23 сентября 2020 года бумаги автопроизводителя снизились на 10,34%, заметил CNBC.

Обвал может быть связан и с резким снижением стоимости биткоина, предположил CNBC. 8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на $1,5 млрд. Маск назвал решение «достаточно авантюрным». Биткоин за 22-23 февраля потерял больше 10% своей стоимости. После достижения исторического рекорда в $58 000 криптовалюта резко упала ниже $50 000.

Маск остался на второй строчке в списке богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. Лидирующий в нем гендиректор Amazon Джефф Безос укрепил отрыв от Маска, хотя и сам за понедельник потерял $3,7 млрд состояния — сейчас у Безоса, по оценке Forbes, $185,6 млрд. Третье место в списке Forbes занимает богатейший человек Европы Бернар Арно — у него $158,9 млрд.