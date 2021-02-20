Ширинбаджи и Аяз Мамедовы приехали в Германию в 2014 году через Венгрию. По приезде они были помещены в приют для беженцев и до сих пор живут там. В 2018 году у пары родился еще один сын.

Издание пишет, что в период пандемии коронавируса проживание в столь ограниченном пространстве в условиях локдауна становится для семьи Мамедовых настоящим стресс-тестом.

Супруги Мамедовы уже семь лет живут в приюте для беженцев в Меттманне, районном центре в Германии, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия. Как пишет Schaufenser Mettmann, Ширинбаджи и Аяз Мамедовы живут с тремя детьми и братом мужа в маленькой квартирке площадью всего 52 кв. метра.

«Да, каждая квартира здесь имеет собственную ванную комнату, но люди живут в очень ограниченном пространстве», - говорит руководитель программы интеграции Мартин Сахлер, рассказывая о доме, в котором живет азербайджанская семья.

В здании есть проблемы с влагой и плесенью. Кроме того, 30 семей делят две стиральные машины, что часто становится причиной споров и конфликтов. От здешних условий больше всего страдают дети.

«У детей нет возможности играть, места играть нет, друзей приглашать они не могут», - говорит Ширинбаджи Мамедова.

А когда Мамедовы сдали положительный тест на COVİD-19, им не разрешали покидать квартиру в течение трех недель. Это стало большим испытанием для семьи, пишет немецкое издание. Двум старшим мальчикам восемь и тринадцать лет, они не могли посещать школу, и им пришлось заниматься за обеденным столом, используя мобильный телефон, так как ноутбука у семьи нет, пишет газета.

В здании есть интернет, но он не всегда работает. Мартин Сахлер говорит, что городские власти обещают, что интернет здесь будет работать нормально уже в ближайшее время. Также город выделил 350 евро для покупки ноутбука для детей Ширинбаджи Мамедовой. Сама она учится на курсах медсестер, и ей тоже надо заниматься онлайн и участвовать в онлайн-тренингах, так как скоро ей придется сдавать экзамены.

Газета пишет, что оттого, насколько успешно Ширинбаджи Мамедова сдаст экзамены, зависит пребывание семьи в Германии. Потому что постоянный вид на жительство члены семьи Мамедовых получат лишь в случае успешного завершения учебы и последующего трудоустройства. Ширинбаджи говорит, что она очень мотивированна и верит в свой успех.

Издание пишет, что остается жилищная проблема семьи Мамедовых, и в ближайшее время нет признаков того, что она будет решена.

«У нас нет достаточного государственного финансирования и недорогого жилья в Меттманне, чтобы помочь людям в этом приюте», - говорит Мартин Сахлер. По его словам, городские власти работают над тем, чтобы разрядить ситуацию в приюте для беженцев к ноябрю.

«Все это хорошо, но я хочу, чтобы этому отдельному случаю было уделено больше внимания», - надеется Сахлер.

«Эта семья делает все, чтобы иметь перспективы в жизни. Она идет на работу, он – заботится о детях. Они стараются, но жизнь для них неоправданно трудна. Было бы хорошо, если бы они были вознаграждены за свои усилия», - говорит о Мамедовых социальный работник Реза Мохреф из благотворительной организации, опекающий эту семью.