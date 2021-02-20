Злой рок: погибла родственница главного идеолога антипрививочников

Оснат была против вакцинации, до заболевания коронавирусом у нее не было серьезных проблем со здоровьем.

Несмотря на все усилия врачей, 32-летняя жительница Иерусалима Оснат Бен-Шитрит, мать четырех детей, находившаяся на седьмом месяце беременности, умерла в воскресенье, 21 февраля, в столичной клинике "Хадаса Эйн-Керем". Медикам не удалось спасти и ее неродившегося ребенка.

Потрясенный этой историей, брат ее мужа, раньше выступавший с критикой вакцинации, заблокировал созданное им сообщество в Facebook.

"Я создал и раскрутил одно из самых успешных израильских антипрививочных сообществ. Но после этого случая я заблокировал его. Когда это случается с тобой, ты понимаешь, что надо думать иначе. Теперь мы понимаем цену коронавируса", - сообщил новостному агентству "Кан" мужчина.

Эта трагедия привела к расколу в семье. Дядя Оснат, Ури Саадон, в интервью 12 телеканалу заявил, что в ее смерти виноваты противники вакцинации, жившие по соседству с молодой женщиной и убедившие ее не прививаться.

"Ей промыли мозги всякие клоуны, делающие вид, что они понимают что-то в медицине, - рассказал дядя Оснат. - Если бы она не прислушивалась к ним, а вместо этого просто пошла и привилась, я бы не разговаривал с вами сегодня. У нее всегда было отличное здоровье. Пусть те, кто повлиял на ее решение не прививаться, теперь посмотрят в глаза ее детям и объяснят им, куда делась их замечательная мама".