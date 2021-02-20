В Иране издали первый том толкового словаря азербайджанского языка

В иранском Ардебиле, где большинство населения составляют азербайджанцы, издали первый том толкового словаря азербайджанского языка. Об этом сообщает издание Tehran Times.

"Для составления первого тома группа азербайджанских лексикографов побывала в нескольких частях Ирана, встретилась с учеными, которые позже присоединились к команде для дальнейшего сотрудничества", - сказал руководитель группы исследователей Ахад Боютех.

По его словам, для получения дополнительной информации о словах в рамках работы были опрошены пожилые жители деревень, старожилы среди кочевников области, в отделах библиотечных исследований были изучены опубликованные книги.