В Сабаильском районе Баку в одном из частных домов в поселке Бадамдар сегодня были найдены тела пяти человек.

Согласно информации, найдены тела 16-летнего Атиллы Алиева, 17-летнего Лятифа Алиева, 21-летнего Инкишафа Аллахвердиева, 24-летнего Шакира Аллахвердиева и 46-летнего Натика Сафарова. На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи, однако к моменту прибытия медиков все пятеро были уже мертвы.

Пока не известно, когда и по каким причинам умерли пятеро мужчин. Назначены соответствующие экспертизы. В прокуратуре района факт подтвердили. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия. Более подробная информация будет дана к концу дня.