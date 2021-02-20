Синоптики о погоде на завтра: снег, сильный ветер

В среду, 24 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается снег, местами сильный. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального центра гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью и днем составит 0-4 градуса мороза. Атмосферное давление повысится с 771 до 779 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 85-95 процентов. Ночью и утром на дорогах гололед.

В регионах Азербайджана в среду ожидаются осадки, снег, местами сильный. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью и днем от -2 до +3 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем от 0 до 5 градусов тепла. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

24 февраля на Абшеронском полуострове ожидается резкое понижение температуры на фоне сильного ветра хазри, что может вызвать дискомфорт.