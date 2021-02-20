«Азеришыг» переходит на усиленный режим работы

В связи с распространенной Национальной службой гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана информацией о резком похолодании, снегопаде и мокром снеге ОАО «Азеришыг» продолжает работу в усиленном режиме.

Как сообщили haqqin.az в акционерном обществе, в связи с этим в Баку и регионах налажена усиленная система работы и дежурства.

Кроме того, поручено привлечь на территории дополнительные материалы, машины и механизмы.

«Азеришыг», обращаясь к потребителям, отмечает, что в случае возникновения проблем с электроснабжением следует обратиться в круглосуточно работающий Колл-центр 199, охватывающий всю территорию страны.