Армянский самолет угнан?

По словам Джагаряна, "самолет вылетел из Таллина и должен был приземлиться в Ереване. Однако вместо этого в воздухе было решено отправиться в Эмираты на техобслуживание". "И "из-за технической неисправности" самолет приземлился в Тегеране. Похищение армянского самолета? Очередная афера или профессиональная некомпетентность в гражданской авиации Армении?" - задается вопросами Джагарян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Комитет гражданской авиации Армении также отреагировал на эту информацию: "В связи с распространением с 22 февраля 2021 года в СМИ известий о том, что самолет Boeing 737 был похищен, Комитет гражданской авиации сообщает, что ведомство официально не получило подтвержденной информации от профильных органов. При этом считаем необходимым отметить, что комитет осведомлен о местонахождении самолета и в настоящее время тесно сотрудничает с соответствующими госавиационными органами".