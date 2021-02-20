Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:46

Прошлый год ознаменовался значительным спадом почти во всех сферах глобальной экономики. Ростом же смогли похвастаться лишь немногие отрасли, в том числе и информационно-коммуникационная (ИКТ) сфера. Причем высокие темпы в этой сфере обеспечила та самая пандемия коронавируса, которая и нанесла невидимый урон мировой экономике. Масштабные ограничения заставили людей больше пользоваться услугами связи, интернета и особенно электронной торговли. Азербайджан в этом не составил исключения, но…

К сожалению, систематическую статистику электронной торговли в стране найти очень трудно. Так, в начале текущего месяца Министерство транспорта, связи и высоких технологий сообщило, что в настоящее время более 80% населения Азербайджана являются пользователями интернета. А для удовлетворения растущего спроса граждан на телекоммуникационные услуги проводится работа по расширению сети связи, поэтапно реализуя инфраструктурные проекты, модернизируются магистральные и распределительные сети. В результате внедрения новых технологий пропускная способность магистральных линий в регионах увеличена в 100 раз. Достижения, конечно, большие, но ни слова об электронной торговле. Правда, в начале прошлого года Центр анализа экономических реформ и коммуникации сообщил, что проводит мониторинг и оценку «Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике на 2018-2020 годы». Дело в том, что в этой программе электронная торговля рассматривается как составная часть цифровой экосистемы. И возможно, в ближайшее время Центр еще опубликует свой отчет по этой сфере. Тогда же было отмечено, что у нас наблюдаются весьма высокие темпы роста в электронной коммерции - приблизительно в два раза в год. А ее доля в обороте розничной торговли составляет 0,2%. В то время как в США и Европе этот показатель достигает 10-15%. Так что даже при высоких темпах развития эта сфера у нас отстает от передовых стран в 50-75 раз.

Относительно недавно эту тему затронул и заместитель начальника Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли. В ходе онлайн-конференция «Итоги 2020 года» он сообщил, что по итогам прошлого года объем электронных закупок в Азербайджане впервые вплотную приблизился к психологическому барьеру в 1 млрд манатов. Точнее этот показатель составил 930 млн манатов, что эквивалентно 14% от общего объема покупок. В то же время в развитых странах этот вид услуг в связи с пандемией в прошлом году возрос на десятки процентов, превысив в некоторых из них планку в 50%. Для убедительности можно привести пример с бизнесом американской компании Amazon и ее главы, одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса. Акции компании росли как на дрожжах, а состояние Безоса уже приблизилось к фантастической планке в 200 млрд долларов. А основная сфера деятельности этой компании – электронная торговля. Да, это не на базаре зелень продавать. У нас же, как сообщает Госкомстат, в прошлом месяце предприятия информации и связи, к которым, пожалуй, и стоит отнести электронную торговлю, оказали услуг всего на ничтожные 177,8 млн манатов. При этом объем услуг, представленных населению, составил 75,1% от этой суммы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем информационно-коммуникационных услуг снизился на 5,1% (77,0% доходов в этой сфере пришлось на негосударственный сектор). Причем 41,4%, или 73,6 млн манатов доходов от услуг сформировано в сфере мобильной телефонной связи. И все это в условиях продолжающейся пандемии, пусть и несколько смягченной.