БТА трудоустроило участников Отечественной войны

Так, участник боев на Шушинском и Лачинском направлениях Нурлан Мамедов был принят на работу специалистом отдела регулирования пассажирских перевозок агентства.

Согласно поручению президента по трудоустройству участников Отечественной войны, четыре человека обеспечены работой в центральном аппарате и подведомственных органах Бакинского транспортного агентства. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе БТА.

Самедов Нурлан Фамиль оглу, принимавший участие в освобождении Джебраила, Зангилана, Лачина, Губадлы и награжденный тремя медалями, получил работу в управлении делами администрации.

Еще один получивший работу - это Фарзалиев Гисмет Шадат оглу. Принимавший участие в боях на Дашкесан-Кельбаджарском направлении в Отечественной войне и награжденный медалью «За военную службу» Фарзалиев будет работать в ООО «Центр интеллектуального управления транспортом» - Единое центральное диспетчерское управление.

В этом же отделе будет работать Ибрагимов Ибрагим Тарлан оглу, награжденный медалями «За освобождение Зангилана», «За освобождение Губадлы» и «За освобождение Джебраила».

Отметим, что во время Отечественной войны 19 сотрудников Бакинского транспортного агентства принимали участие в боях за освобождение оккупированных земель.