За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 176 пациентов выписаны после завершения лечения.

За минувший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.



Всего в Азербайджане выявлено 233 424 случая заражения коронавирусом, из этого числа 228 012 человек благополучно прошли лечение, 3 204 пациента клиник скончались. Лечение 2 208 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 2 563 101 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 043 - за минувшие сутки.