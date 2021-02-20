Венгерские компании хотят участвовать в возрождении Карабаха

Основанные на дружеских отношениях двусторонние экономические отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются из года в год, при этом наблюдается стабильный рост товарооборота, включая импорт и экспорт. В результате взаимного интереса и усилий можно ожидать, что в ближайшее время отношения между странами будут расширяться. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией Сахиль Бабаев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Азербайджане Виктором Седеркеньи.

С.Бабаев отметил, что азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел. Он очень рад, что венгерские компании готовятся присоединиться к программе строительства на освобожденных территориях.

Министр напомнил о встрече в прошлом месяце с венгерским сопредседателем совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, отметив, что этот вопрос также обсуждался на встрече. Согласно полученной информации, венгерским компаниям была открыта кредитная линия на сумму более 100 миллионов долларов от EXIM Bank.

С.Бабаев сказал, что выделение правительством Венгрии гранта на разминирование освобожденных территорий Азербайджана является проявлением дружеских отношений. Министр также отметил, что следующим позитивным шагом в сотрудничестве стало подписание нового соглашения с венгерской авиакомпанией Wizz Air, которая продолжит полеты между Азербайджаном и Венгрией после снятия ограничений по пандемии.

В свою очередь Седеркеньи подчеркнул, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и полна решимости расширять отношения с Азербайджаном, а двустороннее сотрудничество между двумя государствами постоянно развивается.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами, деятельности двусторонней комиссии, проектах по восстановлению освобожденных территорий.