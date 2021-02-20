Muğanbank первым из азербайджанских банков присоединился к китайской инициативе

Muğanbank стал полноправным участником Belt and Road Bankers Roundtable Mechanism (BRBR), инициированного банком номер один в мире ICBC Bank. После анализа профиля деятельности и финансовых показателей банка было принято положительное решение о присоединении Muğanbank к данному механизму.

В целом этот механизм, созданный в 2017 году по инициативе китайского гиганта ICBC, поддерживает китайский проект «Один пояс, один путь» и совместные проекты по всему «Шелковому пути», объединяя банки стран по всему миру и основываясь на принципе взаимной выгоды (Win-Win).

Muganbank, деятельность которого полностью соответствует экономическим целям и политики страны, является первым и единственным азербайджанским банком, присоединившимся к механизму BRBR.

Следует отметить, что Азербайджан первый в Кавказском регионе, поддержавший проект экономического пояса «Шелкового пути», инициированный правительством Китая и охватывающий более 60 стран, играет роль логистического центра, хаба и моста в важном торговом коридоре между Востоком и Западом.