Суд над Кочаряном отложили до марта

Суд над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном по делу о свержении конституционного строя в ходе "мартовских событий" 2008 года отложен до 2 марта. Об этом сообщила судья Анна Данибекян.

Причиной она назвала отсутствие на заседании адвоката одного из фигурантов уголовного дела, Эрика Алексаняна, защищающего экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

"Суд не может продолжать рассмотрение дела без адвоката. Следующее заседание назначено на 2 марта", - приводит ее слова ТАСС.

Данибекян подчеркнула, что Алексанян проявил неуважение к суду, не явившись на заседание, в связи с чем его поведение будет рассмотрено на заседании 2 марта.