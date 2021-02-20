Сотни представителей грузинской оппозиции проводят акцию протеста перед зданием Госканцелярии в Тбилиси с требованием к властям немедленно освободить лидера партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия. Об этом сообщает Интерфакс.

Выступившие на акции лидеры оппозиции также потребовали освобождения всех политзаключенных и назначения новых парламентских выборов. Пока акция проходит без эксцессов, сотрудники полиции наблюдают за происходящим, сообщает Интерфакс.

Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе объявила на акции, что 26 февраля в Тбилиси состоится массовая манифестация оппозиционных сил.