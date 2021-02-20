Акция протеста оппозиции Грузии обновлено 16:26
Сотни представителей грузинской оппозиции проводят акцию протеста перед зданием Госканцелярии в Тбилиси с требованием к властям немедленно освободить лидера партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия. Об этом сообщает Интерфакс.
Выступившие на акции лидеры оппозиции также потребовали освобождения всех политзаключенных и назначения новых парламентских выборов. Пока акция проходит без эксцессов, сотрудники полиции наблюдают за происходящим, сообщает Интерфакс.
Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе объявила на акции, что 26 февраля в Тбилиси состоится массовая манифестация оппозиционных сил.
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В центре Тбилиси несколько сотен человек собрались у здания администрации правительства, чтобы опротестовать арест оппозиционера Ники Мелия.
Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. После этого оппозиционные лидеры созвали всех выйти на акцию протеста, объявив о начале народно-освободительного движения, пишет Sputnik Грузия.
По предварительным данным, на акции у здания администрации правительства будет объявлено о дальнейших планах оппозиции. Территория перед центральным входом в канцелярию оцеплена полицией. Также часть полицейских находится во дворе здания.