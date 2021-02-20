Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана №12 от 22 января 2021 года и соответствующему приказу министра образования, в общеобразовательных учреждениях Азербайджана с 1 февраля частично возобновлено очное обучение. Об этом сказали в Министерстве образования.

Общее количество студентов, привлеченных к обучению в очной форме, составляет 600 тысяч человек, число сотрудников - 120 тысяч человек. В этот период посещаемость студентов и преподавателей составила 90 процентов.

"С 1 по 21 февраля число инфицированных коронавирусом учеников составило 225, или 0,03 процентов от общего числа привлеченных к очному обучению. За этот период 159 работников образования, или 0,13 процента от общего числа сдали положительный тест на коронавирус", - уточнили в министерстве.