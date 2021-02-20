Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Ялчина Рзазаде

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчина Рзазаде, сообщает Trend.



В соболезновании говорится: «Со скорбью встретила известие о кончине народного артиста Азербайджанской Республики Ялчина Рзазаде.

Ялчин Рзазаде, отличающийся своим исполнительским мастерством и сценической культурой, завоевал глубокое уважение и любовь любителей музыки. Творческий путь артиста, который своим многолетним опытом и знаниями, с увлечением учил молодежь всем секретам и тонкостям эстрадного искусства, является настоящей школой искусства для молодого поколения исполнителей. Песни, исполненные им в таких фильмах, как «Деде Горгуд», «День прошел», «Свекровь», «Первая любовь Балададаша», никогда не сотрутся из памяти нашего народа.

В эти трудные моменты разделяю ваше горе, желаю терпения членам вашей семьи, выражаю глубокие соболезнования».