Хикмет Гаджиев: Армяне мстили даже мертвым

На освобожденных территориях Азербайджана не сохранилось ни одного неоскверненного кладбища. Об этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью агентству «Анадолу».

«Я не могу найти подходящего термина тому, что сотворили армяне на оккупированных землях Азербайджана. Они мстили даже мертвым. Это самое отвратительное проявление вандализма. Международное сообщество должно дать должную оценку действиям Армении», - заявил помощник президента.

Корреспондент турецкого агентства, подготовивший репортаж из освобожденных районов, отмечает, что полная картина разрушений и вандализма стала ясна лишь после освобождения исторических земель Азербайджана от оккупации. Населенные пункты в освобожденных Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах Азербайджана были полностью разрушены и сегодня напоминают города-призраки. Кладбища в этих районах постигла та же участь. Надгробья осквернены армянами, часть могильных плит увезена в Армению.