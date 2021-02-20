Жители Баку пытались проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали лиц, пытавшихся проехать на освобожденные от оккупации земли, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 22 февраля были задержаны два автомобиля «Нива». При досмотре водитель и пассажиры, находившиеся в автомобиле в специальной форменной одежде, заявили, что являются военнослужащими. Не представив никаких официальных документов, они пытались проехать на освобожденные от оккупации территории. Их попытка была предотвращена. Нарушителей доставили в отдел полиции Физулинского района.

Было установлено, что это жители Баку Вусал Абдуллаев, Захир Алишев, Раван Баширов, Панах Ибрагимов и Рашад Алиев, которые незаконно приобрели военную форму.

В отношении задержанных составлен административный протокол, который был направлен в суд.