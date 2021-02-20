Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасного террориста

В ходе операции спецслужб Турции 20 октября 2020 года был нейтрализован террорист Месут Ташкын под кодовым именем «Демхат Сперти». Об этом сегодня сообщило Anadolu.

Согласно информации, полученной из источников в турецких силах безопасности, сотрудники Национальной разведывательной организации Турции инициировали крупномасштабное расследование после того, как 9 октября в районе Белен провинции Хатай вспыхнули лесные пожары в 15 различных точках (в 9 лесных массивах и 6 сельских районах). К поджогу в лесных массивах предположительно была причастна группа поджигателей «Дети огня», связанная с террористической организацией ПКК.

Турецкие спецслужбы, активизировав свои усилия как внутри страны, так и за ее пределами, установили, что приказ о поджоге лесных массивов был отдан террористам ПКК боевиком Месутом Ташкыном под кодовым именем «Демхат Сперти». Выяснилось, что боевик снабжал взрывчаткой террористов ПКК, планировавших теракты на территории Турции.

Боевик был обнаружен БПЛА во время передачи взрывчатки из Сирии. Ташкын и находившийся рядом с ним функционер ПКК были нейтрализованы в ходе операции спецслужб 20 октября.