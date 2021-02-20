Джейхун Байрамов проводит встречи в Турции
Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.
Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым, передает Trend.
Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.
Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым, передает Trend.
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