Джейхун Байрамов проводит встречи в Турции

Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым, передает Trend.