Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте (ГТУВТ) предотвратили попытку ввоза в Азербайджан большого количества бриллиантов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

На основании информации, полученной следственным отделом оперативно-розыскного управления ГТУВТ, при прохождении таможенного контроля был проведен осмотр чемодана на рентгеновском аппарате, принадлежащего гражданину Азербайджана, который прибыл рейсом Анкара-Баку. После этого его задержали и пригласили в административное здание.

В ходе проверки в картонной коробке, принадлежащей гражданину, были обнаружены спрятанные от таможенного контроля в красной сумке между личной одеждой 16 целлофановых пакетов с бриллиантами разных размеров. Общий вес обнаруженных бриллиантов предположительно составляет 4 500 карат (948 граммов).

По факту проводится расследование.