На дорогах Баку снижена скорость

В Баку в связи с нестабильной погодой максимальная скорость движения на проспекте Гейдара Алиева, автомагистрали Международный аэропорт Гейдар Алиев - Бильгя и Зыхском шоссе снижена до 20 км/ч. Об этом сообщили haqqın.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Кроме того, с учетом возможного гололеда на информационных табло установлен знак "скользкая дорога".

БТА еще раз предупреждает участников дорожного движения быть осторожными. Просит водителей соблюдать ограничения скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы и быть внимательными к другим участникам дорожного движения.

Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть, использовать обозначенные пешеходные переходы при переходе на противоположную сторону дороги.