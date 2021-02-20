Ильхам Алиев об отношениях с Арменией: «Мы хотим перелистать страницу вражды и неприязни»

«Сегодня Азербайджан демонстрирует готовность перелистать страницу враждебности, ненависти и противостояния для построения будущего в регионе. На самом деле, мы уже ее перелистали». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина.

«Мы приступили к восстановительным работам и реализации проектов, которые будут полезны для стабильности в регионе.

Поэтому считаю, что как правительства и международные организации мы должны спланировать наши шаги по концентрации внимания на оценке новых реалий, положительных возможностях сотрудничества и совместному проживанию в условиях мира.

Азербайджан верен своим обязательствам. В ходе войны мы действовали очень достойно, соблюдая международные нормы и правила. Считаю, что после войны мы демонстрируем очень конструктивный подход. Думаю, эти реалии будут долгосрочными. В нашем регионе воцарился мир, которого ждали долгие годы и этот мир должен быть долгосрочным. Карабахский конфликт завершен. Он уже превратился в часть истории. Теперь мы должны сконцентрировать наше внимание на стоящие перед нами вопросы и, в первую очередь, восстановлению территорий», - сказал президент.