Российского миллиардера уличили в нарушении локдауна в Британии

Утверждается, что 62-летний основатель O1 Group преодолел расстояние в 470 миль, прибыв 17 февраля в свой шотландский замок «Башня Летенди» из Лондона. Ошеломленные его путешествием местные жители сразу же обратились в полицию, чтобы пожаловаться на вероятное нарушение действующих в условиях пандемии ограничений. Однако сотрудники полиции заявили, что бизнесмен смог объяснить ситуацию, в связи с этим никаких мер в его отношении принято не было.

Беседуя с журналистами, недовольные соседи заявили, что ограничительные меры нарушил не только Минц, но и его приближенные. «Он приехал из Лондона со всеми своими лакеями и свитой. Это неприятно, когда мы все вынуждены оставаться дома. Он не должен так поступать. Похоже, если у тебя есть деньги, ты волен делать все, что пожелаешь», — пожаловались они.