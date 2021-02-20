Официальный Тбилиси ответил США, ЕС и НАТО: Мы стоим на защите чести государства

«Сегодня мы услышали целый ряд заявлений международных партнеров о заключении Никанора Мелия. Для нас понятно, что у международных партнеров есть страх в связи с дальнейшей поляризацией политических процессов в Грузии, что может отдалить политическую систему от западных стандартов отношений. Однако наши международные партнеры очень скоро убедятся, что дорога к снижению поляризации проходит именно через неуклонную защиту государства, реализации правового государства и принципов верховенства права», - заявил Кобахидзе.

Международные партнеры очень скоро убедятся, что защита чести государства, исполнение закона и декриминализация политики будет содействовать качественному снижению поляризации в стране, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает Sputnik- Грузия.

Он добавил, что прошлые годы показали, что лояльное отношение государства к криминалу в политике не только углубило поляризацию и радикализацию политических процессов, но и обусловило саботаж парламента, который радикальная оппозиция осуществляла, несмотря на множество призывы международных партнеров.

Кобахидзе также отметил, что в евроатлантической семье действует простой принцип, когда политик совершает преступление, например, врывается в здания конституционных органов, приводит к банкротству банки или телевидения, крадет из бюджета десятки миллионов и так далее – он не остается в политике.

Напомним, что посольство заявило о том, что США «глубоко обеспокоено» решением правительства Грузии арестовать лидера основной оппозиционной партии в ее штаб-квартире этим утром, соответствующее заявление распространило посольство США в Грузии.

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