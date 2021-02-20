Эрдоган принял Джейхуна Байрамова фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося с визитом в стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Информацию о встрече распространил сайт президента Турецкой Республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося с визитом в стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Информацию о встрече распространил сайт президента Турецкой Республики.
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