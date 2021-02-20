Эрдоган принял Джейхуна Байрамова фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося с визитом в стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Информацию о встрече распространил сайт президента Турецкой Республики.