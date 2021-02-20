Бинагади лидирует по количеству больных коронавирусом

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе, сообщает сайт koronavirus.info.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15%, в Хатаинском районе - 13.1%, в Ясамальском районе - 12.2%, в Сабунчинском районе - 10.8%, в Насиминском районе - 7.8%, в Наримановском районе - 8.2%, в Сураханском районе - 8.2%, в Низаминском районе - 7%, в Гарадагском районе -5.3%, в Хазарском районе – 6.9%, в Сабаильском районе - 5%, в Пираллахинском районе - 0.5%.