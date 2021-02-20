Родственника Елизаветы II отправили в тюрьму за попытку изнасилования

Графа Стратморского и Кингхорнского Саймона Боуза-Лайона, внучатого племянника королевы Великобритании Елизаветы II, отправили в тюрьму на 10 месяцев за попытку изнасилования. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Утверждается, что в феврале 2020 года в замке британского аристократа были гости. Ночью Саймон Боуз-Лайон ворвался в комнату спящей девушки и пытался сорвать с нее одежду. Гостья смогла дать ему отпор, вытолкала графа за дверь и позвала на помощь друзей.

Родственник королевы принес жертве нападения извинения, объяснив свой поступок сильным алкогольным опьянением. Как граф заявил на суде, что он и сам не ожидал от себя подобного. «Однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее», — добавил Боуз-Лайон.

По его словам, весь последний год он получал профессиональную помощь.