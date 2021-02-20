Оппозиция заблокировала здание полиции Армении Обновлено
Несколько тысяч сторонников оппозиционного Движения за спасение родины во вторник вечером заблокировали здание полиции в центре Еревана и требуют встречи с главой ведомства Ваге Казаряном. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас мы блокируем здание полиции и требуем, чтобы глава полиции вышел к нам. Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчиненные", - заявил один из инициаторов акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, добавив, что оппозиция "дает 15 минут для того, чтобы глава полиции спустился и встретился с народом".
* * * 19:15
С территории близ памятника Араму Манукяну в Ереване стартовало шествие неповиновения «Движения по спасению Родины» с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Новости Армении».
Как отметили накануне координаторы движения, участники акции шествием отправятся к зданию Генпрокуратуры, а потом – МВД.
«Мы пойдем с очень четкими призывами и требованием. Если Генпрокуратура возбуждает уголовное дело, пытается предъявить ложные обвинения, то надо сказать, что в этой стране есть лишь один предатель, один человек, разрушающий нашу страну, адрес которого очень четкий», - заявил член ВО АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.