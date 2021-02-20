Несколько тысяч сторонников оппозиционного Движения за спасение родины во вторник вечером заблокировали здание полиции в центре Еревана и требуют встречи с главой ведомства Ваге Казаряном. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы блокируем здание полиции и требуем, чтобы глава полиции вышел к нам. Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчиненные", - заявил один из инициаторов акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, добавив, что оппозиция "дает 15 минут для того, чтобы глава полиции спустился и встретился с народом".