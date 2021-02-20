Ученые назвали опасную для иммунитета пищевую привычку

Ученые назвали пищевую привычку, которая представляет опасность для иммунитета. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что большие дозы фруктозы негативно влияют на иммунную систему. К такому выводу пришли эксперты из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика, которые изучили влияние этого вида сахара на мышей. Глюкоза запускала в их организме глутаминолиз и окислительный метаболизм — процессы, способствующие повышению уровня воспалительных цитокинов.

Исследование показало, что воспалительные реакции иммунной системы, вызванные чрезмерным потреблением фруктозы, нарушают работу органов, а также приводят к повреждению клеток и тканей.

Осенью 2020 года ученые Университета Колорадо в США выяснили, что фруктоза, которая вместе с глюкозой входит в состав сахара, а также мочевая кислота, которая образуется при метаболизме глюкозы, увеличивают риск таких расстройств поведения, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эксперты рассказали, что фруктоза стимулирует импульсивность, стремление к новизне, быстрое принятие решений и агрессивность.