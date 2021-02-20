Израиль побеждает коронавирус "Леумит" утверждает о выработке коллективного иммунитета
Безраздельное лидерство в мире по числу вакцинированных граждан удерживает Израиль. Из девяти миллионов населения три миллиона полностью вакцинированы, а всего произведено уже свыше 7,5 миллиона прививок (следует помнить, что полная вакцинация требует двух доз).
Такие темпы вакцинации позволяют рассчитывать, с пандемией в Израиле будет покончено в считанные месяцы, в то время как для некоторых регионов мира рисуют невеселую перспективу в шесть лет.
Нельзя сказать, что коронавирус пощадил Израиль. Общее число переболевших около 755 тысяч человек, очень высокий показатель для такой небольшой страны, 8% населения. Правда, удалось удержать относительно низкий уровень смертности: всего от Covid-19 тут умерли 5 596 человек. Для сравнения, только за сутки на 3 декабря 2020 года в США скончались от этой болезни 3157 человек.
Но есть другие важные новости, кроме того, что привита треть населения, которые позволяют утверждать, что уже в скором будущем Израиль сможет отчитаться о победе над болезнью.
Больничная касса «Леумит» - организация, которая занимается государственным медицинским страхованием, провела исследование, показавшее, что контакты с коронавирусом были у куда большего количества людей, чем принято считать. У четырех из десяти израильтян, которые не болели ковидом и не прививались, обнаружены антитела к коронавирусу. Это означает, что бессимптомно перенесли эту болезнь больше двух миллионов людей. Другого способа приобрести антитела просто не существует.
Данные «Леумит» основываются на анализе результатов анализов 18 тысяч человек, и требуют дальнейшего подтверждения как на израильских материалах, так и в других странах. Но в любом случае зафиксировано очень обнадеживающее явление. Разговоры о бессимптомных больных шли с начала пандемии, но теперь можно уже уверенно утверждать, что этот феномен существует в значительных масштабах.
Совокупность вакцинированных и бессимптомно переболевших людей образует большую группу, которая и будет носителем того самого коллективного иммунитета, 70-75% населения, при котором пандемия прекратится естественным путем. Тут важно заметить, что врачи рекомендуют вакцинироваться и тем, у кого антитела уже есть: так надежнее.
Воодушевленный медицинскими успехами своей страны Банк Израиля прогнозирует шестипроцентный рост экономики в этом году, после того как в 2020-м она сократилась на 2,4%. Если не преподнесет каких-то неприятных сюрпризов новая мутация коронавируса, Израиль первым оживет от экономического шока, который пережил мир в прошлом году, столкнувшись с опасной заразой.