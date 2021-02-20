Такие темпы вакцинации позволяют рассчитывать, с пандемией в Израиле будет покончено в считанные месяцы, в то время как для некоторых регионов мира рисуют невеселую перспективу в шесть лет.

Безраздельное лидерство в мире по числу вакцинированных граждан удерживает Израиль. Из девяти миллионов населения три миллиона полностью вакцинированы, а всего произведено уже свыше 7,5 миллиона прививок (следует помнить, что полная вакцинация требует двух доз).

Нельзя сказать, что коронавирус пощадил Израиль. Общее число переболевших около 755 тысяч человек, очень высокий показатель для такой небольшой страны, 8% населения. Правда, удалось удержать относительно низкий уровень смертности: всего от Covid-19 тут умерли 5 596 человек. Для сравнения, только за сутки на 3 декабря 2020 года в США скончались от этой болезни 3157 человек.

Но есть другие важные новости, кроме того, что привита треть населения, которые позволяют утверждать, что уже в скором будущем Израиль сможет отчитаться о победе над болезнью.

Больничная касса «Леумит» - организация, которая занимается государственным медицинским страхованием, провела исследование, показавшее, что контакты с коронавирусом были у куда большего количества людей, чем принято считать. У четырех из десяти израильтян, которые не болели ковидом и не прививались, обнаружены антитела к коронавирусу. Это означает, что бессимптомно перенесли эту болезнь больше двух миллионов людей. Другого способа приобрести антитела просто не существует.

Данные «Леумит» основываются на анализе результатов анализов 18 тысяч человек, и требуют дальнейшего подтверждения как на израильских материалах, так и в других странах. Но в любом случае зафиксировано очень обнадеживающее явление. Разговоры о бессимптомных больных шли с начала пандемии, но теперь можно уже уверенно утверждать, что этот феномен существует в значительных масштабах.

Совокупность вакцинированных и бессимптомно переболевших людей образует большую группу, которая и будет носителем того самого коллективного иммунитета, 70-75% населения, при котором пандемия прекратится естественным путем. Тут важно заметить, что врачи рекомендуют вакцинироваться и тем, у кого антитела уже есть: так надежнее.

Воодушевленный медицинскими успехами своей страны Банк Израиля прогнозирует шестипроцентный рост экономики в этом году, после того как в 2020-м она сократилась на 2,4%. Если не преподнесет каких-то неприятных сюрпризов новая мутация коронавируса, Израиль первым оживет от экономического шока, который пережил мир в прошлом году, столкнувшись с опасной заразой.